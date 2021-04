Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii liberali cer, in ședința Biroului Permanent al Senatului de marți, sancționarea senatoarei Diana Șoșoaca pe care o acuza de sfidarea normelor legale și a regulilor bunului-simț. Intr-un document prezentat in ședința PNL și publicat de senatoarea Alina Gorghiu pe pagina sa de Facebook, liberalii…

- Consilierul local PSD Radu Țoanca a declarat, in emisiunea PRESSALERT LIVE, ca in opinia sa relația dintre PNL și USR PLUS este una toxica și ca mai experimentații liberali ai trebui sa-i ajute pe noii parteneri. „Relația USR PLUS – PNL in consiliul local consider ca e una toxica. Am spus-o de la bun…

- Prima companie municipala care va fi desfiintata este Compania Turistica Bucuresti, a anuntat duminica presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru. Totuși, liberalii recunosc ca nu pot desființa companiile municipale prea curand, iar unele vor fi menținute. Potrivit acesteia, companiile…

- Presedintele american Joe Biden a facut apel duminica la Congres sa actioneze imediat pentru a limita circulatia armelor de foc in SUA, la trei ani dupa atacul dintr-un liceu din Parkland, in Florida, relateaza AFP. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea…