Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Nica a oferit primele declarații dupa procesul de ieri, in exclusivitate la Antena Stars. Vestea ca Adelina Nica și Mihai Costea nu mai formeaza un cuplu la scurt timp dupa ce au devenit parinți a venit ca un șoc in lumea showbiz-ului romanesc, mai ales avand in vedere ca cei doi pareau sa se…

- Ajunsa la Urgențe, dupa ce a suferit un accident casnic bizar, Diana Gureșoaie a marturisit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca i-a lasat masca pe medicii de la ambulanța care s-au deplasat la locul incidentului.

- Zi importanta pentru Adriana Bahmuțeanu și partenerul ei! Bruneta și logodnicul ei, George, au facut astazi pasul cel mare, iar cei doi au oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre petrecerea care va avea loc dupa marele eveniment. Iata ce au marturisit cei doi!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mona Dansatoarea a marturisit ca s-a desparțit de iubit. Din ce motiv i-a mai dat bruneta o șansa fostului partener, dupa ce ar fi fost batuta și sechestrata. Vedeta ar fi reușit sa scape cu greu prima oara, iar acum a dezvaluit de ce a decis sa mearga pe un drum…

- Vasile Șeicaru a trecut printr-o operație in luna mai a acestui an, insa abia acum cantarețul a ales sa vorbeasca despre ce s-a intamplat. El a marturisit la Antena Stars ca avea dureri puternice de la coloana de foarte mulți ani, dar acum a hotarat sa se opereze. Intervenția a facut loc in Franța.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Chișiu s-a afișat pentru prima oara in mod public alaturi de noul iubit. Vloggerița a plecat in vacanța la mare alaturi de barbatul care a reușit sa-i cucereasca inima. Ce a marturisit.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Catalin Botezatu a oferit primele declarații despre femeia alaturi de care a fost surprina la Monaco. Celebrul designer s-a disrtat pe cinste la evenimentul unde au participat chiar și prințese, mai ales pentru ca a fost organizat pentru Prințul Albert de Monaco.