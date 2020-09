Stiri pe aceeasi tema

- Costas și Geanina de la emisiunea „Insula iubirii” și-au surprins fanii cu ultima apariție. Recent, pe pagina de Instagram a celor doi a aparut o fotografie in care aceștia sunt de nerecunoscut.

- In ziua de azi ai o multime de oportunitati care vin sa te ajute in momentul in care iti doresti o masina. Direct de la proprietar sau nu, banii vor juca intotdeauna un rol esential in procesul de luare a deciziei. Din dorinta de a scuti clientul de anumite taxe si de a-i oferi tot confortul necesar,…

- Toata lumea știe ca, in mediul online, poți fi cine vrei tu și poți arata cum vrei tu. Maria Ilioiu, care are deja un statut de femeie fatala, odata cu participarea ei la „Insula iubirii”, dovedește acest lucru, chiar daca ai crede ca nu are nevoie de retușuri și modificari!

- La scurt timp dupa ce s-a aflat despre decesul interlopului Emi Pian, liderul clanului Duduianu, una dintre ispitele de la emisiunea „Insula iubirii” de la Antena 1 a facut o dezvaluire neașteptata! Bruneta a dezvaluit de ce se teme sa mearga la inmormantarea acestuia!

- Mircea Lucescu (75 de ani), actualul antrenor al lui Dinamo Kiev, ar fi strans din salariu și prime 50 de milioane de euro, susține site-ul ucrainean Champion. Mircea Lucescu a pregatit-o 12 ani pe Șahtior, intre 2004 și 2016. Potrivit site-ului Champion, antrenorul ar fi caștigat in aceasta perioada…

- Jada Pinkett Smith, soția actorului Will Smith, a vorbit in propria sa emisiune, despre relația pe care a avut-o cu artistul August Alsina, cu 21 de ani mai tanar decat ea. Dezvaluirile au fost facute in fața lui Will Smith, care a intrebat-o detalii despre relația cu Alsina. Jada a spus ca aventura…