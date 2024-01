Stiri pe aceeasi tema

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, joi, ca un nou sens giratoriu va fi amenajat pe șoseaua ce leaga Timișoara de Moșnița Noua, chiar dupa ce șoferii traverseaza calea ferata, la intrarea in comuna.

- Un clujean care locuiește pe o alee din spatele Colegiul Tehnic de Constructii Anghel Saligny s-a saturat de parinții care iși duc copii cu mașina la școala. Acesta spune ca traficul și galagia produsa in fiecare zi este infernala și cere autoritaților sa inchida circulația, cu excepția riveranilor. ,,Zilnic…

- Problema posturilor din sistemul de sanatate se va rezolva, probabil, in cursul acestei saptamani, in sedinta de Guvern, a anuntat luni ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-o conferinta de presa."Inca de anul trecut am facut aceste demersuri pentru sistemul de sanatate, aproband, din cate imi…

- Boxul romanesc a avut un an de exceptie in 2023, prin prisma celor 37 de medalii cucerite la Campionatele Europene si Mondiale, la care se adauga calificarea Lacramioarei Perijoc la Jocurile Olimpice, a declarat pentru presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea.„Un an de exceptie, pentru ca…

- Vasile Catea, președintele Federației Romane de Box, a declarat cu mandrie ca anul 2023 a fost un an de excepție pentru sportul pugilistic romanesc, cu peste 80 de medalii internaționale caștigate de pugiliștii juniori in diverse competiții de prestigiu, inclusiv la Campionatele Europene și Mondiale.…

- Potentialul "Dream Team" masculin al Statelor Unite, care ar urma sa fie condusa de superstarul LeBron James, va juca doua meciuri amicale in luna iulie, la Londra, pentru a pregati Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dintre care unul in fata campionilor mondiali germani, a anuntat, marti, Federatia…

- Echipa Naționala de gimnastica artistica a reușit o performanța uimitoare, s-a calificat , pentru prima data in ultimii 12 ani, la Jocurile Olimpice, insa sportivele nu au fonduri suficiente pentru antrenamente sau aparatura.Noua luni ne despart de Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, Olimpiada la…

- Noiembrie 2023: patru concerte internaționale cu Alexandru Tomescu și Sinziana Mircea, oferite publicului din Londra, Madrid, Viena și Budapesta, alaturi de doua expoziții speciale, organizate la Roma și Madrid. Comunitatea academica a Universitații de Vest din Timișoara are bucuria de a anunța programul…