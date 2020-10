Dialogul incredibil dintre politisa si conducatorul auto: Ce amenda a luat un sofer pentru chistocul aruncat pe geamul masinii

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare amenda data vreodata unui șofer din Romania depașește 20.000 de lei și a fost “acordata“ unui tanar din județul Suceava. Tanarul de 20 de ani s-a ales cu permisul suspendat pana in anul 2024, pentru nu mai puțin de 16 nereguli la regimul rutier și este “beneficiarul” celei mai mari amenzi…

- Un barbat a sunat la 112 ca a fost lovit pe o trecere de pietoni din Tulcea de catre un șofer care a fugit de la locul faptei, informeaza Observator. Polițiștii au demarat imediat o ancheta, insa dupa ce au vizionat imaginile camerelor de supraveghere din zona și-au dat seama ca totul a fost doar o…

- Intr-o postare pe facebook, ultramaratonistul aiudean Levente Polgar afirma ca nu il intereseaza nici o funcție publica, nu susține pe nimeni și nu dorește sa intre in nici un partid politic. „Sunt Polgar Levente Ioan. De patru ani incoace uni au tot dus o grija inutila vizavi de mine! Cum ca ma ma…

- Cu ocazia zilei de nastere iti dorim Multa Sanatate, Fericire si Implinirea tuturor dorintelor.La Multi Ani!Vezi dedicatie click aici https://www.ztv.ro/eveniment/la-multi-ani-sergiu-7/ Pagina si grupul salii Dracula Gym https://www.facebook.com/draculafitness/https://www.facebook.com/groups/DRACULAGYM…

- Politistii de la Rutier au tras pe dreapta un autoturism condus de un sofer beat. S-a intimplat pe 5 august 2020, pe strada Bistritei din Piatra Neamt, cind oamenii legii au depistat in trafic un sofer de 50 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicind o concentratie…

- Poliția Romana a scris pe pagina oficiala de Facebook cum se produc cel mai des accidentele pe autostrada. Accidentele sunt produse cel mai des din cauza nerepectarii distanței corepspunzatoare fața de mașina din fața. Poliția Romana vine cu un nou sfat pentru șoferi, pe pagina oficiala de Facebook,…