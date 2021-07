Omenirea a consumat, de azi, resursele planetei pentru 2021

Cu aproape o jumătate de an rămas, omenirea a consumat, deja, cota de resurse naturale ale Pământului pentru anul 2021. Am terminat resursele naturale generate de Pământ într-un an la fel de devreme ca în 2019, pe 29 iulie, după ce viteza consumului scăzuse în 2020 din cauza blocajelor… [citeste mai departe]