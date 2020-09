Stiri pe aceeasi tema

- In plin haos creat la inceperea noului an școlar, bulversat de proteste in toata țara, doi secretari de stat din Ministerul Educației, dintre care unul responsabil de invațamantul preuniversitar, sunt in concediu pentru a-și promova candidaturile in alegerile locale. Anunțul a fost facut de ministrul…

- Institutiile publice din Romania implicate in combaterea epidemiei de coronavirus au transmis spre decontare, din fonduri europene, cheltuieli de aproape 600 de milioane de euro, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban, conform Agerpres. Potrivit acestuia, toate cererile “sunt in procesare”, iar…

- Parinții vor afla abia pe 10 septembrie in ce scenariu din cele trei se incadreaza școala unde invața copiii lor. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca DSP va face o evaluare pe 7 septembrie, iar școlile vor transmite pe 10 septembrie scenariul ales. „Plecam de la premisa ca anul școlar…

- Poliția județeana a amendat PNL Iași cu 5.000 de lei pentru ședința organizata, duminica trecuta, la Restaurantul Liria din Aroneanu, la care au participat peste o suta de liberali care nu au respectat normele impuse de Guvern pentru prevenirea transmiterii SARS-CoV-2, scriu jurnaliștii de la 7Iasi.ro.…

- Sorin Roșca Stanescu Poziția lui Ludovic Orban este disputata in forța. Este un adevarat concurs. Intre procurori și Parlament. Oare cine va ajunge mai intai la linia de sosire? Premierul este prins ca intr-o menghina in capcana maștilor de protecție. Și nu mai scapa. Dromaderul s-a transformat in camila.…

- Premierul Ludovic Orban este chemat lunea viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru discutii pe tema achizitiilor de la Unifarm. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis luni sa il cheme saptamana viitoare, la “Ora prim-ministrului”, pe Ludovic Orban, forul legislativ…

- Urmeaza momente decisive pentru Ludovic Orban și oamenii lui din Guvern. Scandalurile mediatice din ultimele luni, aparute in jurul Guvernului PNL condus de președintele Partidului, au adus o scadere drastica a increderii populației in liberali. Klaus Iohannis, conștient de aceste lucruri, pregatește…