Diagnosticul primit de Andreea Raicu in noaptea de Inviere. Anuntul a fost facut in aceasta dimineata

- NOROCOASA… Primul bebeluș venit pe lume in noaptea de Inviere s-a nascut la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Vaslui. Se numește Maia și parinții sai sunt din comuna Oșești. Frumușica foc, perfect sanatoasa și cu o greutate de 3550 grame, Maia a venit pe lume la ora 02:15, in noaptea Invierii. Fetița…

- Andreea Raicu a ajuns de urgența la spital, de Paște. Vedeta a postat o fotografie, pe o rețea de socializare, unde apare pe un pat de spital și cu o perfuzie in mana. “Lucrurile nu ies intotdeauna așa cum ne planificam. Viața ne ia de multe ori prin surprindere, așa ca de aceea e atat de important…

- Familia Andreei Raicu și prietenii au tras o sperietura teribila, dupa ce aceasta i-a anunțat ca a mers de urgența la spital. Deși nu ofera mereu informații despre viața privata, fosta prezentatoare TV a impartașit fanilor experiența pe care o traiește in aceste zile sfinte. Ea s-a fotografiat pe patul…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca, in Noaptea de Inviere, au fost mobilizati peste 4.600 de pompieri cu 800 de autospeciale de stingere, fiind pregatite peste 320 echipaje SMURD. Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in peste 1000 de situatii.

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, vrea sa fie interzisa promovarea în public a tigarilor electronice. ”Noaptea trecuta, pasajul Universitatii (din Bucuresti - n.r.) era fara reclamele la tutun…

- Adrian Pavlovschi, unul dintre cei mai mari cascadori romani, se afla internat la spital si urmeaza sa treaca printr-o interventie chirurgicala dificila. Pavlovschi este cascador profesionist de 34 de ani, a absolvit Scoala Superioara de Cascadori, infiintata de regizorul Sergiu Nicolaescu si este specializat…

- Anda Adam a ajuns joi, acasa, dupa cateva saptamani bune petrecute la Exatlon. Cantareata a fost adusa in scaun cu rotile, pentru ca din cauza accidentarii la genunchi, se deplaseaza mai greu. Miercuri a fost bagata de urgenta in operatie. "A trecut momentul dificil, operatia a fost…