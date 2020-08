Stiri pe aceeasi tema

- Președintele fracțiunii Partidului Democrat in Parlament, Dumitru Diacov, este de parerea ca Republica Moldova ar trebui sa aiba o noua Constituție, „care sa ia in considerație atat experiența acumulata in anii precedenți, cat și greșelile comise”. Democratul a venit cu o propunere in acest sens catre…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si Ministru Justitiei, Catalin Predoiu, au fost deja in Comosia Juridica a Senatului, iar informatiile venite din partea PSD indica faptul ca, in cel mai scurt timp si Ludovic Orban va merge in plen. Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a…

- Ion Caramitru, presedintele UNITER, si medicul Mihai gafencu, presedintele Consiliului Director al Organizatiei Salvati Copiii, s-au retras din Asociatiai Timisoara Capitala Culturala Europeana 2021. Anuntul a fost facut inainte de sedinta Adunarii Generale a Membrilor, programata marti, 14 iulie.

- Președintele de onoare al Partidului Democrat (PDM) Dumitru Diacov spune ca membrii formațiunii aveau telefoane interne de model „iPhone” prin intermediul carora comunicau. Este vorba de perioada in care Vladimir Plahotniuc era liderul formațiunii. Politicianul nu exclude ca apelurile erau inregistrate.…

- Președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova susține ca in ultimii ani relațiile sale cu Plahotniuc au fost dificile. Nu ne ințelegeam bine. Iar dupa fuga oligarhului din țara ei au avut citeva discuții la telefon, dar acest lucru deja nu schimba nimic. Anunțul a fost facut de Dumitru Diacov…

- PSD amenința Guvernul Orban cu moțiunea de cenzura de pe vremea starii de urgența, iar daca moțiunea va trece, social-democrații merg pe doua variante: guvern politic sau de uniune naționala, scrie Agerpres. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvand al PSD, Lucian Romașcanu, care spune ca, in mod…

- Grecia va deschide sezonul turistic luna viitoare, iar zborurile charter internaționale catre locațiile populare vor fi reluate in iulie, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis, citat de BBC."Perioada turistica incepe pe 15 iunie, cand hotelurile sezoniere se pot redeschide", a declarat la…