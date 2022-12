Potrivit unui studiu publicat la data de 7 decembrie 2022 in British Medical Journal (BMJ), diabetul de tip 2 este intr-o creștere continua incepand cu anii 1990, in special la adulții tineri și adolescenți. „Diabetul de tip 2 cu instalare precoce reprezinta o problema de sanatate la nivel mondial, fenomen in creștere la adolescenți și adulți tineri”, constata autorii studiului (Global burden of tipe 2 diabetes in adolescents and young adults, 1990-2019: systematic analys of the Global Burden of Disease study 2019.The British Medical Journal, 7 decembrie 2022). In timp ce diabetul de tip 1 este…