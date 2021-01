Un barbat de 33 de ani este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile, sub banuiala ca ar fi agresat sexual o femeie in scara unui bloc situat in Sectorul 6 al Capitalei.



"Cercetarile au fost declansate la data de 22 iulie 2020, cand politisti ai Sectiei 21 au fost sesizati de catre o femeie de 43 de ani cu privire la faptul ca in jurul orei 14,00, in timp ce se afla in scara blocului de domiciliu, un barbat necunoscut a intrat dupa ea, iar in momentul cand urca scarile, acesta a atins-o cu mana in zona intima, dupa care a fugit", informeaza un comunicat al Directiei Generale…