- Directia Generala de Protectie Interna (DGPI) sustine ca a monitorizat, anul trecut, cum a relatat presa despre maniera de interventie a fortelor Ministerului de Interne in timpul pandemiei de COVID-19, dar si ca a luat masuri pentru a descuraja "comportamentele dezadaptative" ale personalului MAI…

- Directia Generala de Protectie Interna (serviciul secret al Ministerului de Interne) sustine ca a trimis organelor de urmarire penala, in anul 2021, peste 600 de informari cu privire la riscuri de coruptie in cadrul personalului MAI, coruptia fiind considerata o vulnerabilitate in Ministerul de Interne,…

- In timpul pandemiei de COVID-19, in cadrul Spitalului Municipal Aiud au fost angajate 67 de persoane (asistenți și ingrijitori) pentru ca spitalul sa faca fața numarului mare de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Dupa ce numarul de cazuri COVID-19 s-a diminuat, noii angajați au fost imparțiți…

- Membrii Aliantei Europene a Agentiilor de Presa (EANA), reuniti la conferinta cu tema "Realitate si fictiune in timpul razboiului si al pandemiei de COVID-19" desfasurata joi la Sarajevo, au discutat despre posibile solutii la criza informationala in contextul actual in care societatea este sub presiunea…

- Procurorii DNA fac, joi, perchezitii la sase adrese din Bucuresti si judetul Giurgiu, intr-un dosar care vizeaza infractiuni asimilate celor de coruptie care ar fi fost comise la achizitii publice de materiale sanitare, facute in timpul pandemiei de COVID-19. Unele dintre perchezitii au loc la sedii…

- Convoiul, condus de un detasament al FORMISC (divizie militara a Securitatii civile), cuprinde 100 de pompieri francezi si a transportat 12 masini de pompieri si 12 autospeciale de interventie, patru camioane cu 50 de tone de echipamente, in special echipamente de inalta tehnologie de cautare si salvare…

- Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul privind drepturile omului in Romania pe 2021. Documentul noteaza pentru anul trecut cazuri precum supravegherea nejustificata a comisarului-sef de Politie Radu Gavris, bataia aplicata unor ziaristi de mediu si antisemitismul din Parlament unde au fost…

- Presa din Iasi scrie despre un politist de la Operatiuni Speciale, prins furand din Selgros. Stirea vine la doar o zi dupa ce Un agent de la Sectia 4 de Politie din Cluj Napoca a fost retinut, pe 5 aprilie, de oamenii de ordine de la Dedeman Cluj, sub acuzatia de furt.Hotul era imbracat in uniforma…