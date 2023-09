Stiri pe aceeasi tema

- – Valoarea totala a investiției derulate de Primavera Development se ridica la circa 30 de milioane euro – Green Lake va fi dezvoltat pe un teren de doua hectare, pe malul Lacului Grivița, in zona Sisești – Pe langa locuințe, proiectul include 30.000 mp de spații publice și va fi finalizat in intregime…

- Un important om de afaceri din Romania a achiziționat recent un Bombardier Global 6000, care este cel de-al doilea model produs de compania canadiana din colecția sa. Este vorba de Ion Țiriac, proprietarul unei companii aeriene in portofoliul careia va intra avionul, dupa cum susține boardingpass.ro.…

- Sute de milioane de persoane din lumea intreaga "vor plati pretul" pentru decizia Rusiei de a pune capat participarii sale la acordul privind exportul de cereale ucrainene, a denuntat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, potrivit France Presse."Regret profund decizia Federatiei Ruse…

- Milionarul clujean Dorel Goia, care face afaceri, cu preponderența, in domeniul imobiliar, a cumparat prin intermediul a doua companii pe care le deține in Baia Mare și Bistrița, acțiuni la cel mai mare producator de energie electrica din Romania, Hidroelectrica. Unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare…

- Investiție de 30 de milioane de euro pentru Parcul Lacul Morii din București , potrivit unui a nunț al primarului Ciprian Ciucu . Lucrarile de amenajare a Insulei vor incepe in curand și vor fi terminate in aproximativ un an. Investiție de 30 de milioane de euro pentru Parcul Lacul Morii Edilul Sectorului…

- Lichidatorul judiciar al Dan Steel Beclean, aflat in faliment, incearca pentru a doua oara sa vanda fabrica de la Beclean. De la ultima licitație, prețul de pornire a scazut cu 2,8 milioane de euro, ajungand la 23,1 milioane de euro. CITR Filiala Cluj impreuna cu Prime Insolv Practice, in calitate de…

- Nicolo Zaniolo, 23 de ani, e dorit de Juventus, cu care s-ar fi ințeles asupra contractului. Mai trebuie ca turcii de la Galatasaray sa fie convinși sa-i dea drumul pentru 25 de milioane de euro, cu 10 milioane sub clauza sa de reziliere. Dupa doar o jumatate de sezon, Nicolo Zaniolo s-ar putea intoarce…

- Prețul lui Jude Bellingham va atinge 133,9 milioane de euro daca Real Madrid platește toate bonusurile pentru el, pe langa cele 103 milioane, suma oficiala de transfer. Il va depași pe Hazard (115) și va fi numarul 1 all-time la Real. Borussia Dortmund a facut 400 de milioane profit din cele mai scumpe…