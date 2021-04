Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Animawings, fondata de Memento Group, controlat de omul de afaceri Cristian Pandel, vrea sa dubleze numarul de angajati pentru a putea opera alte doua avioane cu care va fi extinsa flota. In prezent, compania are un numar de 37 de angajati, iar flota pe care o detine este formata dintr-un…

- Hello Holidays a realizat un studiu, care releva faptul ca turiștii romani au mers, in special, in Romania, in 2020, iar muntele, dar și litoralul, au atras cei mai mulți dintre turiștii care și-au petrecut vacanța in Romania. Au calatorit cu familia, au optat in special pentru spații de cazare cu interacțiune…

- Cele mai multe vacante in strainatate ale romanilor in 2020 au fost in Grecia si Turcia si doar 8% dintre calatorii au avut ca destinatii zone mai indepartate precum Bali, Zanzibar, Maldive sau Mexic, se arata intr-un studiu remis AGERPRES. "Romanii au descoperit in tara lor, in anul pandemic…

- Orientul Mijlociu si Golful Arabiei, in preferințele romanilor pentru vacanțe. Cautarile de bilete de avion pentru destinatii exotice au crescut cu pana la 400% Turistii romani au manifestat, la finele anului trecut, pe fondul schimbarilor si restrictiilor de calatorie impuse tarilor europene, un interes…

- Turistii romani au manifestat, la finele anului trecut, pe fondul schimbarilor si restrictiilor de calatorie impuse tarilor europene, un interes crescut pentru tari exotice indepartate sau din zona Orientului Mijlociu si a Golfului Arabiei, potrivit Vola.ro. Conform ultimelor date inregistrate…

- Cererea pentru vacante la schi in Bulgaria a crescut dupa iesirea tarii din lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, o mare parte dintre turisti facand rezevari de pe o zi pe alta, arata touroperatorul Hello Holidays, care precizeaza ca vacanta la schi in Bansko costa 19 euro de persoana pe noapte,…