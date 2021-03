Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul de spații industriale CTP iși propune sa finalizeze construcția unor cladiri cu o suprafața totala de 300.000 mp pana la finalul lui 2021, iar investițiile dedicate acestor proiecte vor atinge 200 milioane euro. Un prim proiect care se desfașoara intr-un ritm accelerat este depozitul pe…

- Autostrada Ploiești-Brașov nu exista, dar incepand de miercuri are propriul site. Compania de Drumuri a lansat portalul pe care vrea sa prezinte informații despre evoluția lucrarilor de pe șantierul viitoarei șosele. CNAIR a anunțat miercuri ca a fost lansat site-ul pentru autostrada A3 Ploiești-Brașov.…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și proprietar de parcuri industriale și logistice de pe piața romaneasca, cu o suprafața inchiriabila de peste 1 milion mp, are planificata dezvoltarea de proiecte de 340.000 mp in 2021. De asemenea, compania planuiește cateva achiziții și are un buget programat pentru…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice și industriale CTP vrea sa lanseze o oferta inițiala și sa se listeze bursa din Amsterdam. CTP este una dintre primele cinci companii europene de spații logistice și cel mai mare proprietar-dezvoltator1 de spații logistice din Europa Centrala și de Est, in funcție…

- "Coletaria.ro, expert in expedierea si livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est, tinteste cresterea echipei cu 40 de noi angajati in 2021, la peste 80 de salariati, in functie de evolutia business-ului. Tinta de anul acesta vine…

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, țintește creșterea echipei cu 40 de noi angajați in 2021, la peste 80 de salariați, in…

- Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA, a trimis, in vara anului trecut, o echipa de muncitori de la societatea aflata in subordinea Primariei Timișoara pentru a face reparații in apartamentul secret de la București. In acest timp ei erau pontați ca lucrand la Timișoara pentru societatea de piețe.…

- ”Dupa pandemie am inchis 13 sedii, e normal sa salvezi business-ul. 2020 pentru noi a insemnat o pierdere de 80%. Pandemia ne-a intors pe noi cu zece ani in urma, am incheiat 2020 cu cifra de afaceri de acum zece ani. Parerea mea personala este ca turismul abia in 2022 va ajunge la nivelul din 2019,…