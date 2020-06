Stiri pe aceeasi tema

- Costin Marculescu a fost gasit mort in noaptea de miercuri, in apartamentul sau din București. Dupa ce timp de cateva zile nu a mai fost vazut de vecini, iar cainele sau nu se mai oprea din latrat, poliția a fost alertata, iar oamenii legii au ajuns la casa actorului, unde au descoperit trupul neinsuflețit…

- Rockerul mexican Charlie Monttana a murit joi, la varsta de 58 de ani, potrivit anuntului postat de sotia sa pe Facebook, relateaza EFE. Charlie Monttana a incetat din viata in urma unui infarct, potrivit mass-media locale. "Azi lumina ta s-a stins, dar va straluci vesnic in inima mea si sunt sigura…

- Criza fructelor din Marea Britanie a determinat reacții aprinse in toata presa: ambele tabere, de stanga și de dreapta, s-au unit in acuze și comentarii malițioase.Tessa Dunlop este o jurnalista și autoare din Marea Britanie care are o stransa relatie cu Romania. A realizat numeroase reportaje despre…