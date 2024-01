Stiri pe aceeasi tema

- Romina Gingașu, in varsta de 34 de ani, a dezvaluit ce prima de Craciun primesc angajații de la Ferrari, fabrica soțului ei. Romanca este casatorita din anul 2021 cu Piero Ferrari, in varsta de 77 de ani, moștenitorul și patronul Ferrari.Invitata la emisiunea de la Digi24, „In fața ta”, Romina Gingașu…

- Romina Gingașu, soția șefului Ferrari, a vorbit despre soțul ei și despre ce ii place acestuia sa faca in Romania. Intre cei doi este o diferența de varsta considerabila, insa cuplul pare sa fie fericit in ciuda acestui aspect. Ei vin des in Romania, iar Romina a vorbit despre cum l-a intalnit pe miliardar…

- Romanca Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, proprietarul companiei cu același nume, a vorbit despre angajații Ferarri și a marturisit cat primesc aceștia prima de Craciun. „Compania asta pentru mine e cea mai mare onoare care mi-a fost data. Cand intru in companie se simte ca fiecare persoana care…

- Romanca Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, proprietarul companiei care produce celebrele mașini sport de lux, a vorbit sambata la emisiunea In fața ta, de la Digi24 despre cum l-a cunoscut pe acesta, despre companie, despre angajați și a explicat de ce Ferrari nu deschide o fabrica și in Romania.…

- Va vine sa credeți ca moștenitorul Ferrari se plimba cu un automobil Dacia? In vreme ce lumea buna a Capitalei se intrece pe in supermașini Ferrari, moștenitorul celebrului brand automobilistic supersport, Pierro Ferrari se plimba prin oraș discret, cu o Dacia autentica. Omul de afaceri italian care…

- Romina Gingașu (32 de ani) a fost aleasa de Piero Ferrari(78 de ani), unul dintre proprietarii Ferrari, a carui avere este cifrata la aproximativ 6,3 miliarde de euro, ” pentru ca este un bun agent de vanzari”.(sursa:https://www.digisport.ro/). Romina este originara dintr-o comuna din Calarași, a…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca „nu se lasa pana nu termina cu pacanelele”. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat, marți seara, la Romania TV, ca „nu se lasa pana nu termina cu pacanelele”, explicand ca dependența de jocuri de noroc e precum alcoolismul și drogurile. El a…

- Victor Ponta a intrat in politica in anul 2004, fara sume exorbitante in conturi. In una din primele sale declarații de avere, Ponta a menționat trei apartamente la Baia de Fier, in Gorj, acolo unde avea și un teren. Ponta avea și venituri ca avocat, deși a intrat in Barou prin fals.Pe zero a intrat,…