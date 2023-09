Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit informațiilor G4Media, valoarea contractului „vamuit” de Buzatu se ridica la 12.337.089 lei. Omul de afaceri caruia i s-au cerut banii era din Cluj. Propunerea de arestare preventiva in cazul lui Dumitru Buzatu va fi trimisa la Tribunalul Vaslui. Flagrantul in cazul lui Buzatu s-ar…

- Ziua Limbii Romane este sarbatorita, joi, de Academia Romana si Academia de Stiinte a Moldovei „intr-un fel special, cum nu a mai fost in cei peste 30 de ani de cand exista doua state romanesti independente”, a afirmat presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, in deschiderea evenimentului de la…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene condamna declarațiile recente facute de reprezentanta oficiala a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit careia Occidentul atrage in mod activ Republica Moldova in conflictul din Ucraina. Drept raspuns, MAEIE precizeaza ca neutralitatea…

- Studiu Reveal Marketing Research Reveal Marketing Research a derulat un studiu la nivel național privind percepțiile și comportamentele romanilor și ale specialiștilor in construcții referitor la caracterul durabil și rezistent in timp al spațiilor de locuit și despre cat de importanta este nevoia locatarilor…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) organizeaza un concurs pentru selectarea participanților la „Școala finanțelor moderne”, destinata in prima ediție masteranzilor specializați in finanțe de la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM). Acest proiect de anvergura, inițiat in colaborare cu Banca…