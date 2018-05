Dezvăluire fără precedent: Spionajul german a obţinut NOVICIOC de la un transfug rus în anii '90 Serviciile germane de informatii externe BND au avut astfel acces ”in prima jumatate a anilor '90”, adica imediat dupa caderea URSS, la un esantion din acest agent care a servit la otravirea, la inceputul lui martie, a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, informeaza news.ro.



Amandoi au supravietuit, insa cazul a declansat o adevarata furtuna diplomatica, dupa ce Londra a acuzat Moscova ca a incercat sa-l otraveasca. Rusia dezminte ferm si sustine ca nici macar nu a avut vreodata un ”program novicioc”.



