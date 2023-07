Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ucraineni care lupta in contraofensiva au declarat pentru The Guardian ca sunt recunoscatori pentru sprijinul națiunilor occidentale, dar au subliniat ca ajutorul extern nu este suficient pentru a-i invinge pe ruși.„Armata rusa are un avantaj in ceea ce privește numarul de oameni, tancuri…

- Autoritațile au mai descoperit cinci camine de ingrijire a batranilor unde erau, de asemenea, probleme, astfel incat au decis suspendarea activitații acestora. Trei dintre camine sunt in București, unul in stațiunea Geoagiu Bai din județul Hunedoara și inca un camin aflat in Timiș.

- Surpriza mare in scandalul caminelor groazei din județul Ilfov: Nela Vica Andrieș, fosta Vranceanu, sora Gabrielei Firea, era șefa la Asistența Sociala locala din Voluntari chiar in perioada in care aveau loc abuzurile asupra persoanelor vulnerabile aflate in cele trei centre. Imediat dupa apariția…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de averse torentiale pentru 15 judete, valabila pe parcursul zilei de duminica, si o atentionare Cod galben, pentru 24 de judete si municipiul Bucuresti. Potrivit meteorologilor, duminica, intre orele 12:00 si 21:00, judetele…

- Vești proaste din parte celor de la ANM. Au fost emise coduri galbene, dar și portocalii de instabilitate atmosferica, valabile pana la finalul zilei. O avertizare god galben, este in vigoare de la ora 10:00 pana la ora 23:00, fiind anuntata instabilitate atmosferica temporar accentuata. ”In intervalul…

- CARAS-SEVERIN – E vorba despre pensionarii din judet ale caror venituri lunare se situeaza sub valoarea de 1.125 lei! Dintre cei 67.768 de pensionari din judet, 15.017 (22%) s-au numarat in luna printre beneficiarii „indemnizatiei sociale pentru pensionari“, potrivit datelor publicate de Casa Nationala…

- Autoritatile romane nu sunt atat de dure in relatiile cu Rusia ca alte state membre NATO si, din punctul de vedere al Moscovei, ramane o usa intredeschisa pentru relatii in viitor. Declarația surprinzatoare ii aparține ambasadorului Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, și a fost facuta intr-o…

- Europarlamentarul Corina Crețu, fost comisar european, a declarat miercuri, la postul B1 TV , ca este o greșeala vizita ministrului austriac de Interne la București și ca Lucian Bode a anunțat „triumfalist” dezghețarea relațiilor romano-austriece fara sa obțina nicio garanție de la omologul austriac:…