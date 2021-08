Berzele migratoare care traverseaza Grecia in drum spre nordul Africii cad victime incendiilor de vegetatie care fac ravagii in tara in ultima saptamana, devenind dezorientate din cauza flacarilor si ratacindu-se, ranindu-se si chiar murind, conform grupurilor pentru protectia faunei salbatice, relateaza Reuters luni.



In fiecare an, berzele traverseaza regiunea Attica din jurul Atenei indreptandu-se spre Capul Sounion, la aproximativ 70 kilometri sud-est de capitala, unde asteapta vanturi favorabile care sa le ajute in drumul lor peste Mediterana, spre Africa unde isi petrec iarna.

…