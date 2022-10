Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma oamenii legii au fost sesizați de un barbat, prin intermediul numarului unic de urgența 112, precum ca la locul intrunirii de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, unde sint instalate corturile, protestatarii iși satisfac necesitațile fiziologice printre mașini. Cazul se documenteaza.…

- Oamenii care și-au instalat corturi in fața Procuraturii Generale sunt atenționați ca au la dispoziție doar 4 ore pentru a protesta. Poliția face referire la decizia CSE potrivit careia arterele de deplasare și intrarile in sedii nu pot fi blocate mai mult de 4 ore.

- Oamenii legii au depistat obiecte periculoase la protestatari din centrul Capitalei si produse pirotehnice in corturi. Mai mult, poliția spune ca protestul de ieri s-a desfasurat cu mai multe incalcari, printre care blocarea intenționata a traseului prin instalarea corturilor pe

- Cele aproximativ 60 de corturi instalate in urma protestului de astazi, 16 octombrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare au fost demontate de catre forțele de ordine. Din imaginile video publicate in mediul online putem observa cum sute de mascați dau buzna in centru Capitalei pentru a ridica corturile,…

- Bataie și imbrinceli intre protestatari și poliție. Cel puțin o persoana a fost reținuta, dupa ce a incercat sa instaleze corturi pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfint. Din imaginile video surprinse la fața locului observam cum o persoana este luata pe sus de polițiști. Conflictul a izbucnit dupa ce…

- Poliția atenționeaza ca in perioada 13 octombrie incepind cu ora 22:00 pina la 15 octombrie ora 00:00 va fi suspendat traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfint, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni și Vasile Alecsandri, in contextul evenimentelor cu prilejul…

- Poliția Naționala a intervenit in aceasta dimineața in forța și a evacuat corturile instalate de protestatari in perimetrul bulevardului Ștefan cel mare și Sfint, ce cuprinde Parlamentul și Președinția, iar traficul rutier a fost reluat. Duminica, 9 octombrie, protestatarii aduși la manifestația din…

- Poliția anunța ca la acțiunea de protest din centrul capitalei participa in jur de 5000 de persoane. Oamenii legii susțin ca in cadrul protestului au fost inregistrate mai multe incalcari admise de protestatari ( 43 de proceduri contravenționale inițiate), despre care va fi anunțata Primaria Chișinau,…