Stiri pe aceeasi tema

- Sapte copii si trei adulti aflati in doua masini au fost raniti in urma unui accident grav produs miercuri, 1 iunie, im localitatea Loturi Enescu, municipiul Dorohoi, din judetul Botosani.In urma unui apel la 112, la fata locului au ajuns, in cel mai scurt timp, doua echipaje din cadrul Detasamentului…

- Vremea s-a incalzit așa ca bistrițenii petrec tot mai mult timp in aer liber. Din nefericire, unii s-au ales cu mușcaturi de capușe. Zeci de adulți și copii au ajuns la spital din aceasta cauza. Odata cu incalzirea vremii, bistrițenii au profitat și au ieșit la gratare și iarba verde. Doar ca unii s-au…

- Incidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza, la o locuinta de pe strada Calarasilor, unde s-au semnalat scurgeri de gaz. Potrivit ISU Mures, cele cinci persoane afectate s-au autoevacuat. In acest moment, primesc ingrijiri medicale , informeaza sursa citata. In urma verificarilor efectuate de catre…

- Cargo-biciclete gratuite pe strazile din Alba Iulia, de 9 mai, Ziua Europei. Organizatorii vor explica modul in care funcționeaza Administratia locala din Alba Iulia va pune la dispozitia celor care se vor afla luni, 9 mai de Ziua Europei, pe Platoul Cetatii Alba Carolina, cargo-biciclete de test, in…

- Doi adulti si doi copii au scapat cu viata ca prin minune dintr-un accident grav, produs joi-dimineața, pe Autostrada Soarelui. Mașina in care se aflau cei patru a rupt parapetul de protecție și s-a rasturnat pe camp, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului.

- Un microbuz in care se aflau doi adulți și șase copii s-a rasturnat pe raza localitații Verești, informeaza ISU Suceava. Toți cei implicați in eveniment sunt conștienți și cooperanți. Intervin la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, intre 22 aprilie și 25 aprilie 2022, Gradina Zoologica Pitești este deschisa vizitatorilor, in intervalul orar 10.00 – 19.30. Ultimul bilet de intrare se elibereaza la ora 19.00, prețul unui bilet fiind diferit, in funcție de categoria de varsta: Adulți – 8 lei/bilet;…

- Autoritatile din Cluj au declansat, duminica dimineata, Planul Rosu de Interventie, dupa ce sapte persoane, intre care cinci copii, au fost gasite inconstiente intr-o locuinta cuprinsa de flacari. Un singur baiat de 14 ani prezenta semne vitale si a fost transportat la spital, doi adulti si patru copii…