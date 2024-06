Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca nepoata sa, SURCEL MADALINA NICOLETA, in varsta de 15 ani a plecat voluntar de la domiciliu lor din Bistrița, la data de 29 mai, in jurul orei 22:00 și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 65 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. „La data de 15 mai a.c., CHIRA MARIA, ar fi plecat voluntar intr-o direcție necunoscuta de la domiciliul sau din Timișoara,…

- Copila are aproximativ 1,3 m inalțime, par brunet, tuns scurt si ochi caprui. In ziua dispariției, fata era imbracata cu o bluza de culoare maro cu galben, blugi negri și pantofi sport.„La data de 22 aprilie a.c., Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca minora Coloji Mirabela,…

- ALERTA in Alba: O minora de 13 ani, din Alba Iulia, data DISPARUTA de familie. A plecat de acasa și nu a mai revenit ALERTA in Alba: O minora de 13 ani, din Alba Iulia, data DISPARUTA de familie. A plecat de acasa și nu a mai revenit Polițiștii din Alba cauta o minora care a disparut din municipiul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 14 ani, disparuta de pe raza localitații Recaș. „La data de 22 spre 23 martie, Radu Rebeca Maria ar fi plecat voluntar de Locuința Protejata Venus din orașul Recaș, judetul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadul IPJ Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 45 de ani, disparut din Timișoara. „In data de 20 martie, Sadoveac Cosmin-Viorel, ar fi plecat fara acordul medicilor de la un spital din Timișoara, iar pana in…

- Un minor in varsta de 15 ani din orasul Deta, judetul Timis, a fost dat disparut dupa ce a plecat marti de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 15 ani, disparut din orașul…