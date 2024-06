Stiri pe aceeasi tema

- PNL a depus un proiect de lege pentru protejarea cotei unice timp de 10 ani, dand astfel un semnal puternic pentru sustinerea mediului de afaceri, pentru cresterea economica si crearea de locuri de munca. PNL este singurul partid adevarat de dreapta si singurul partid care poate invinge PSD la alegerile…

- Partidul Național Liberal este singura opțiune adevarata de centru-dreapta in alegerile de duminica. Exista o singura cale pentru ca dreapta sa caștige pe 9 iunie – votul pentru PNL. Național-liberalii sunt singurii care au dovedit ca pot apara cota unica și pilonul 2 de pensii, singurii care au sprijinit…

- Județul Argeș are un potențial economic excepțional, dar nevalorificat. Ineficiența administrației PSD, care conduce județul de 34 de ani, a fost, la propriu, o bariera pentru exploatarea acestui potențial. Prin indolența, indiferența și promovandu-și doar interesele de grup, administrațiile pesediste…

- Urmatorii 10 ani sunt cruciali pentru Romania si doar un presedinte al tarii dat de Partidul National Liberal (PNL) poate tine carma dreapta, iar acesta poate fi Nicolae Ciuca, a declarat vineri seara, la Bistrita, secretarul general al formatiunii, Lucian Bode, cu ocazia evenimentului de lansare a…

- Edilul general, Nicusor Dan, afirma ca PSD incepe sa se delimiteze de Catalin Cirstoiu, candidatul coalitiei la Primaria Capitalei, si sustine ca acest lucru corespunde cu orientarea electoratului PSD „catre Cristian Popescu Piedone”. „Incepe o delimitare a PSD de domnia sa (…), ceea ce corespunde cumva…

- Partidul National Liberal, filiala Constanta sustine un pol electoral unit cu toate fortele de dreapta, pentru localitatea Agigea.A fost semnat protocolul de alianta electorala "Alianta pentru Agigea, impreuna cu echipele locale ale USR, PMP si ale Fortei Dreptei. "Protocolul electoral presupune sustinerea…

- Bucuria de a avea alaturi un prieten nu poate fi egalata de nimic, cu atat mai mult cu cat realizeaza temelia unui proiect politic la care țin foarte mult: unirea formațiunilor de centru-dreapta. Iți mulțumesc, Milule! De astazi, Clement Negruț impreuna cu o buna parte din colegii de la PMP fac parte…

- Portughezii au inceput sa voteze duminica in cadrul unor alegeri legislative anticipate in care opozitia de centru-dreapta este favorita dupa opt ani de guvernare socialista, dar risca sa se confrunte cu o miscare populista in crestere, relateaza AFP, potrivit news.,ro. Cu trei luni inainte de alegerile…