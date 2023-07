Dezinstituționalizarea copiilor și adulților cu dizabilități inclusiv prin cursuri de formare, servicii și infrastructură corespunzătoare Programul Incluziune și Demnitate sociala va finanța acțiuni de incadrare și menținere pe piața muncii, echipe de servicii mobile, tehnologii asistive, terapii, furnizarea de servicii de viața independenta pentru persoanele cu dizabilitați care parasesc sistemul instituționalizat și locuințe individuale de sprijin permanent, furnizarea serviciilor de recuperare medicala pentru persoanele cu dizabilitați și veteranii de razboi [...] Articolul Dezinstituționalizarea copiilor și adulților cu dizabilitați inclusiv prin cursuri de formare, servicii și infrastructura corespunzatoare a aparut prima… Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

