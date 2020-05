Dezertor nord-coreean:“Sunt 99% sigur. Kim Jong-un este mort” Un dezertor nord-coreean sustine ca este sigur 99% ca dictatorul Kim Jong-un este mort. Ji Seong-ho spune ca anuntul va fi facut de autoritațile de la Phenian weekendul acesta, potrivit publicației The Sun.Dezertorul sustine ca a aflat din surse sigure ca dictatorula murit in urma unei operatii la inima, dar autoritatile statului comunist nuau facut inca anuntul pentru ca sunt prinse intr-o lupta pentru putere, iarcele mai mari sanse de a-i lua locul le are sora cea mica a lui Kim Jong-un.” M-am intrebat cat timp ar fi putut sa indure dupa operațiacardiovasculara. Am fost informat ca Kim a murit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

