- Momente mai putin fericite pentru delegația Romaniei la Tokyo. Pentru a doua oara in ultimii 41 de ani, echipajul Romaniei de 8 plus unu nu urca pe podium la Jocurile Olimpice. Lotul de canotaj incheie evolutia in Japonia.

- Deși ceremonia oficiala de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo va avea loc vineri, miercuri au început deja competițiile sportive. Softball-ul a fost primul sport la care s-a jucat deja un meci, în timp ce turneul de fotbal feminin va începe tot în ziua de miercuri. La…

- O mare parte din delegația „tricolora" a plecat azi spre Tokyo, gazda celei de-a 32-a ediții a Jocurilor Olimpice de vara. Ce șanse au sportivii romani la medalii? Care sunt probele la care ne așteptam ca vom urca pe podium? Cine vor fi vedetele delegației Romaniei la actuala ediție a Jocurilor Olimpice? …

- Mijlocașul Teji Savanier, legitimat la Montpellier, a primit telefonul de convocare la naționala Franței pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo în timp ce era cu paharul în mâna în vacanța. Fotbalistul de 29 de ani a recunoscut ca era într-un camping, unde petrecea…

- Marian Olaianos, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din Romania, a fost lasat acasa de conducerea TVR și nu va face deplasarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde vom avea echipa naționala dupa 57 de ani Din informațiile GSP, cuplul de comentatori Marian Olaianos - Emil Hossu…

- Cu doar noua saptamani pana la startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), Comitetul International Olimpic (CIO) a incercat, vineri, sa calmeze nelinistile din Japonia ca intrecerile olimpice vor reprezenta o povara suplimentara pentru sistemul sanitar nipon supus deja unei mari…

- Este posibil ca Jocurile Olimpice de la Tokyo sa fie anulate! Fanii sunt in delir și așteapta cu nerabdare decizia oficiala a organizatorilor. Medicii din Japonia cer acest lucru cu disperare. Ce spun specialiștii? Jocurile Olimpice de la Tokyo pot fi anulate: detalii despre cererea medicilor Medicii…

- Asociația Medicilor din Tokyo, care este formata din 6.000 de medici de asistența medicala primara, au transmis intr-o scrisoare deschisa adresata primului ministru Yoshihide Suga ca sistemul japonez de sanatate ar putea fi copleșit in cazul in care Jocurile Olimpice de la Tokyo continua conform programului,…