- Parlamentul European (PE) se reunește in perioada 13-16 martie, intr-o sesiune plenara la Strasbourg. Astfel, pe ordinea de zi a evenimentului se regasesc și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova in fața incercarilor Rusiei de a deraia traiectoria sa pro-europeana, transmite Deschide.md…

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a adresat un mesaj video in cadrul celei de-a 10-a sesiune a Adunarii Parlamentare Euronest (AP Euronest), care se desfașoara, in aceste zile la Chișinau. Metsola a dat asigurari ca Parlamentul European este gata sa sprijine Republica Moldova in indeplinirea…

- Mihai Popșoi, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova a acordat un amplu interviu jurnalistului Digi24.ro Alexandru Rotaru și a vorbit despre neutralitatea țarii, despre o potențiala aderare la NATO și despre amenințarea Rusiei. „Aceasta dezbatere publica despre securitate, despre neutralitate…

- Ședința plenara de la Strasbourg a Parlamentului European a fost intrerupta miercuri de un protest, declanșandu-se o alerta de securitate. Mai mulți eurodeputați au relatat pe Twitter despre situație, in timp ce președinta Roberta Metsola a fost escortata din plen.Potrivit digi24.

- Plenul Parlamentului European (PE) a fost evacuat din motive de securitate. Din primele informații, mai mulți protestatari kurzi au patruns in cladire și amenința ca se arunca de la balcoanele interioare. Ulterior, mai mulți eurodeputați au relatat pe Twitter despre situație, in timp ce președinta Roberta…

- Eurodeputatul Marketa Gregorova a cerut, o declarație de sprijin din partea Parlamentului European pentru Republica Moldova, dupa afirmațiile președintei Maia Sandu, transmite radiomoldova.md. Marketa Gregorova a adresat solicitarea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, in deschiderea…

- Cea de-a patra conferința a Platformei de sprijin pentru Republica Moldova va avea loc la Chișinau. Despre asta a anunțat ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Deocamdata nu se stie data evenimentului.

- Rezolutia a fost adoptata, joi, cu 507 la 12 voturi si 17 abtineri.Eurodeputatii, reuniti la Strasbourg, denunta in acest text faptul ca foamete a fost comisa ”de catre regimul sovietic cu intentia de a distruge un grup de persoane, impunandu-le in mod intentionat conditii de trai care conduceau in…