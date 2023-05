Stiri pe aceeasi tema

- La cursurile de educație emoționala pe care le susține, profesoara și psihoterapeuta Alina Chiracu spune ca a descoperit cadre didactice care abia acum iși descopera nevoile și vocea. „Problemele lor sunt legate de locul de munca: neințelegeri cu parinții sau cu copiii, nerecunoașterea meritelor lor,…

- La cele 20 de categorii au fost nominalizate 18 lungmetraje. Pelicula Metronom a castigat aseara mai multe distinctii – cea mai buna imagine, cel mai bun machiaj si cele mai bune decoruri. „Vreau sa sparg sera", regizat de Teona Galgotiu, a castigat trofeul pentru „Cel mai bun film de scurtmetraj".…

- Proiectul cultural „Arta ocupa orașul" a fost inițiat anul trecut de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie G. E. Palade in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica I. L. Caragiale din București și cu Universitatea Naționala de Muzica din București,…

- Senatorul PNL de Brașov, Mihail Veștea, a depus la Parlament o inițiativa legislativa prin care se elimina obligativitatea reautorizarii anuale a societaților comerciale, un proces care ingreuneaza activitatea operatorilor economici in prezent, atat din punct de vedere financiar, cat și din punct de…

- Veste ingrozitoare, in aceasta dimineața, pentru lumea fotbalului romanesc! John Adrian Ene (53 de ani), fost portar la cluburi precum Ceahlaul, FC Brașov și Dunarea Giurgiu, a fost gasit fara suflare de catre fiul sau minor. Potrivit gsp.ro, Ene ar fi suferit un infarct in timpul somnului.„Da, e adevarat,…

- Veste ingrozitoare, in aceasta dimineața, pentru lumea fotbalului romanesc! John Adrian Ene (53 de ani), fost portar la cluburi precum Ceahlaul, FC Brașov și Dunarea Giurgiu, a fost gasit fara suflare de catre fiul sau minor. Potrivit gsp.ro, Ene ar fi suferit un infarct in timpul somnului.„Da, e adevarat,…

- Un tren incarcat cu mașini de armata a deriat, vineri seara, in județul Brașov. „Pe raza SRCF Brasov, in jurul orei 20:30, la ieșire din stația Beia,.pe firul II penultimul vagon din compunerea unui tren de marfa a deraiat de al 2-lea boghiu”, transmit autoritațile. Traficul feroviar de calatori nu…

- Parlamentul trebuie sa voteze in aceasta saptamana noul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente De asemenea, reforma pensiilor speciale ramane in atentia legislativului, fiind un obiectiv asumat de Romania in fata Comisiei Europene. Proiectul de lege care ar trebui sa diminueze cheltuielile…