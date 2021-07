Dezastrul provocat de inundațiile din Europa, în 15 imagini dramatice. „Totul este complet distrus” „Catastrofale”, „fara precedent” și „un dezastru de proporții”. Germania, Olanda și Belgia inca incearca sa-și revina dupa inundațiile de proporții care au provocat moartea a cel puțin 180 de oameni, un bilanț inca provizoriu, caci sunt inca multe persoane disparute și dupa cateva zile. In mai multe zone din Germania și Belgia, apele incep sa se retraga, lasand sa se vada amploarea dezastrului, relateaza BBC News. Fenomenele meteo extreme din ultimele zile continua sa afecteze mai multe zone din Europa, in timp ce orașele lovite deja de inundații incearca sa-și revina din șoc. In Germania, cea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia a spus ca mai mult de 90 de decese au fost confirmate in vestul Germaniei, comitatul Ahrweiler fiind una dintre cele mai afectate zone, si ca se tema ca numarul victimelor va creste. Alti 43 de oameni au murit in Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land al Germaniei. Televiziunea belgiana…

- Mai multe persoane au murit și altele sunt date disparute in urma unei alunecari de teren de proporții, care s-a produs vineri dimineața in localitatea Erftstadt-Blessem, situata nu departe de Koln, potrivit AFP, citata de Agerpres . Intre timp, numarul persoanelor care și-au pierdut viața in urma inundațiilor…

- Inundațiile au provocat prabușirea mai multor locuințe. Joi dimineața, autoritațile au anunțat ca patru persoane au murit și 70 au disparut in apropierea zonei viticole Ahrweiler, in landul Renania-Palatinat, dupa ce raul Ahr s-a revarsat și a distrus mai multe case, potrivit The Guardian. #BREAKING…

- Inundațiile au provocat prabușirea mai multor locuințe. Joi dimineața, autoritațile au anunțat ca patru persoane au murit și 70 au disparut in apropierea zonei viticole Ahrweiler, in landul Renania-Palatinat, dupa ce raul Ahr s-a revarsat și a distrus mai multe case, potrivit The Guardian. #BREAKING…

- Un incident ciudat dar și extrem a avut loc in Focșani, acolo unde un polițist de rutiera a fost mușcat de un șofer beat, care tocmai provocase un accident rutier. Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițist mușcat de un șofer…

- La inceputul lunii iulie 1975 inundatii catastrofale au lovit Romania, provocand insemnate pagube materiale si pierderi de vieti omenesti. Opt judete, printre care si Arges, au fost grav afectate.

- Este cu mult mai dificil sa rezisti tentatiei de a verifica actualizari in retele de socializare, cum ar fi Facebook si Twitter, decit sa renunti la alcool si tigari. Concluzia apartine oamenilor de stiinta de la Scoala Economica Superioara pe linga Universitatea din Chicago (University of Chicago Booth…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident pe o strada din capitala. Impactul s-a produs aseara in jurul orei 21:00 pe strada Uzinelor. Martorii care au publicat și imagini pe o rețea de socializare au menționat ca șoferul BMW-ului era in stare avansata de ebrietate. Oamenii legii nu ne-au putut…