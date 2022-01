"Dezastru" pentru The Matrix 4 Resurrections: Cum arată box office-ul american la începutul lui 2022 Spider-Man: No Way Home, cea mai recenta pelicula din seria de aventuri ale omului-paianjen, s-a mentinut în fruntea box-office-ului nord-american, cu încasari de 52,7 milioane de dolari în weekend, relateaza Forbes și Agerpres.



Filmul Spider-Man: No Way Home, primul din era COVID-19 care a depasit imediat dupa lansare pragul încasarilor de 1 miliard de dolari la nivel global, a oferit o gura de oxigen unei industrii cinematografice care se lupta sa îsi revina dupa lovitura teribila suferita în timpul pandemiei.



Super-eroul este interpretat de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

