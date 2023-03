Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile mureșene au anunțat marți ca incepand de la finalul lunii martie, orașele Tg.Mureș și București vor fi legate printr-o cursa aeriana. Zborurile regulate intre Targu Mureș și București vor fi operate din 28 martie. Vor fi patru zboruri saptamanale, doua in zilele de marți și doua in zilele…

- O alarma aeriana a fost declanșata joi dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, fiind semnalat un posibil un atac masiv cu rachete. Conform Natalia Gumenyuk, purtatoarea de cuvant a comandamentului operațional „Sud”, in dimineața zilei de 26 ianuarie a fost anunțata o alarma aeriana pe teritoriul tuturor…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat joi cu grupul de firme UMB, controlat de Dorinel Umbrarescu, contractele pentru execuția a doua noi tronsoane de autostrada. In total, constructorul roman are in execuție 10 din cele 13 zone in care a fost imparțita A7. „Inca 67 de…

- Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc vineri, 6 ianuarie, Ajunul Nasterii lui Iisus Hristos. In aceasta zi, credinciosii tin post negru pana la aparitia primei stele pe cer. Traditia respectarii postului negru pana la aparitia primei stele de pe cer este legata de legenda Stelei de la Betleem,…

- Gata cu vacanța pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Astazi, antrenorul Sandu Iacob suna adunarea in vederea parții a doua a sezonului, care va debuta pentru „CSMei” pe 4 februarie, cu meciul din etapa a 16-a a Ligii Zimbrilor, contra Stelei, la București. Grigoraș, Esteki, Ushal și…

- AeroItalia suspenda ruta București – Florența timp de trei luni. Compania aeriana AeroItalia și-a revizuit programul de zbor și a decis sa faca modificari. Compania aeriana italiana a inaugurat ruta București – Florența in 26 decembrie 2022, dupa o amanare de o saptamana, insa va opera acum doar trei…

- Galben-albaștrii termina bine, se poate spune, anul 2022, ieri seara, pe arena „Ilie Oana ” , cei prezenți avand parte de un meci intens, greu, din toate punctele de vedere. Petrolul Ploiești și FC U Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1, partida din cadrul etapei cu numarul 21 din Superliga Romaniei.…