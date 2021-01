DEZASTRU LA NIVEL MONDIAL. Vortexul polar a deteriorat infrastructura energetică Temperaturile reduse inregistrate in emisfera nordica au provocat haos pe pietele energetice si au deteriorat infrastructura energetica, astfel ca gospodariile din Japonia si pana in Franta au fost indemnate sa isi reduca consumul de electricitate, transmite Bloomberg. Frigul a luat piata energetica prin surprindere. Cresterea consumului de energie in timpul iernii, cumulata cu o productie scazuta de energie eoliana, inchiderea unor termocentrale si intarzierile inregistrate de navele care transporta gaze lichefiate au scos in evidenta deficientele cu care se confrunta sistemul energetic mondial,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

