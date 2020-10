DEZASTRU la fotbal! România ratează EURO Nationala de fotbal a Romaniei a ratat calificarea la EURO 2020, dupa ce a fost invinsa de echipa Islandei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara in semifinalele barajului pentru EURO 2020, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, transmite Agerpres. Tricolorii au facut o prima repriza slaba, au jucat mai bine dupa pauza, dar insuficient pentru a intoarce rezultatul si a ratat sansa de a evolua la EURO 2020 pe teren propriu, la Bucuresti, unde vor avea loc patru meciuri ale turneului final de anul viitor. Gylfi Sigurdsson (16, 34) au marcat ambele goluri ale nordicilor, in timp ce pentru tricolori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

