Dezastru în stațiunile de bogați din Sardinia. Șomaj în creștere după interdicțiile aplicate oligarhilor rusi Pentru unele persoane, sancțiunile impotriva Rusiei au fost un dezastru: este cazul Coastei de Smarald, din Sardinia, care de-a lungul anilor a fost literalmente colonizata de oligarhii ruși, care și-au construit proprietați de lux și și-au andocat iahturile acolo. In acest context, absenta lor din vara care de-abia a trecut a fost mai mult decat evidenta, relateaza Euronews preluat de Rador.

