DEZASTRU în seara de Ajun. Acești români au respirat CEL MAI TOXIC AER din întreaga lume Potrivit Digi24, datele furnizate de aparatura de masurare a calitații aerului arata ca, in noaptea de Ajun, zona de nord a Bucureștiului a fost una dintre cele mai poluate de pe pamant. Mai exact, potrivit sursei citate, in Otopeni, poluarea a atins cote mai mari decat in Bangladesh, care este cea mai poluata țara din lume. Astfel, conform platformelor independente de monitorizare, indicele calitații aerului a ajuns la Otopeni, in noaptea de Ajun, la 173, iar acest lucru se intampla in condițiile in care Bangladesh, cea mai poluata țara din lume, are un indice al calitații aerului de 165. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

