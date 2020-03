Stiri pe aceeasi tema

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…

- "Din cauza actualei urgente de sanatate internationale, toate sarbatorile liturgice din Saptamana Sfanta se vor desfasura fara prezenta fizica a credinciosilor", a scris intr-un comunicat de presa Prefectura Casei Pontificale. Citeste si Eugen Tomac este blocat in SUA. Liderul PMP nu are cum…

- Italia este cea mai afectata tara din Europa de pandemia Covid-19, depasind joi pragul de 1.000 de decese, ajungand la un total de 1.016. Seful Protectiei civile Angelo Borrelli a anuntat ca sunt 15.113 de persoane infectate, cu 2.651 mai multe decat in ziua precedenta.

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- In intreaga lume, au fost inregistrate peste 92.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 3.127 de decese. Cea mai afectata ramane China – tara de unde a plecat virusul – cu peste 80.000 de cazuri de infectare si peste 2.900 de decese. Urmeaza Coreea de Sud, Iranul si Japonia, iar…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu coronavirusul COVID-19 a ajuns duminica in Italia la 1.694, cu 528 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli.

- Inca un om a murit in Italia din cauza virusului Covid-19, astfel incat numarul celor decedati a ajuns la cinci. In toate cazurile e vorba de persoane in varsta care aveau si alte probleme medicale. Totodata, virusul continua sa se extinda cu repeziciune in peninsula Apenina.