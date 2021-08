Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda se pare ca ar fi cel mai bun loc pentru a supravietui colapsului global al societatii. Pe aceasta lista se mai numara Islanda, Marea Britanie, Tasmania si Irlanda. Un studiu recent arata ca starea civilizatiei umane este una „periculoasa” din cauza societatii foarte interconectate si energofage…

- Somonii din fluviul Columbia au fost expuși la temperaturi de nesuportat in apa, din cauza carora pielea lor a inceput sa se desprinda, ca și cum ar fi fost fierți de vii. Fenomenul șocant s-a inregistrat in urma valului de caldura din nord-vestul Pacificului și a fost observat de un grup de conservare.…

- Țarile nordice se confrunta in ultimele zile cu temperaturi anormal de mari. In locuri unde maximele rareori trec de 20 de grade, au fost inregistrate temperaturi-record, chiar și dincolo de Cercul Polar. In Laponia, duminica, s-a inregistrat cea mai calduroasa zi din ultimii 107 ani, termometrele ajungand…

- Cunoscutul naturalist Sir David Attenborough a vorbit duminica pe tema schimbarilor climatice, in cadrul summitului G7, organizat la Cornwall, solicitand adoptarea celor mai importante decizii din istoria omenirii. In opinia sa, omenirea ar putea fi „pe punctul de a destabiliza intreaga planeta”. Potrivit…

- Italia a luat decizia de a nu mai vaccina persoane cu varsta de sub 60 de ani cu vaccinul Oxford/Astra Zeneca. Italienii care au primit deja prima doza vor fi imunizati cu un alt tip de vaccin (mRNA) pentru completarea ciclului, informeaza The Guardian. Schimbarea vine dupa ce in aprilie Agentia Europeana…

- Meteorologii au emis joi o alerta de vreme rea pentru toata țara, care va fi in vigoare pana vineri seara. Alerta intra in vigoare joi, incepand cu ora 10:00 și se va incheia vineri, la ora 21:00. Sunt anunțate averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta…