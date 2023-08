Stiri pe aceeasi tema

- Deversarea in Oceanul Pacific a apelor contaminate si tratate de la centrala nucleara avariata Fukushima Daiichi (nord-estul Japoniei) va incepe joi la ora 13:00, ora Japoniei, (04:00 GMT), a anuntat, intr-un comunicat, Tepco, operatorul centralei, relateaza AFP. Acest proces este considerat sigur si…

- La mai bine de un deceniu de la catastrofa nucleara care a șocat intreaga lume, Japonia incepe sa deverse in Oceanul Pacific apele uzate atunci in eforturile de limitare a radiațiilor. Apele au fost tratate, insa vecinii Japoniei, in frunte cu China, nu sunt de acord cu pomparea lor in ocean.

- Premierul japonez Fumio Kishida a confirmat marti ca apa contaminata de la centrala nucleara Fukushima va fi deversata in ocean, in ciuda protestelor pescarilor din vecinatate, ale activistilor de mediu si ale guvernului chinez, transmite dpa. El a sustinut ca operatiunea „nu poate fi amanata”. Topirea…

- Japonia urmeaza sa inceapa, joi, 24 august, eliberarea apelor uzate provenite de la centrala nucleara Fukushima Daiichi, sfidand opoziția comunitaților de pescuit, a Chinei și a unor oameni de știința.

- Sute de persoane din Coreea de Sud au ieșit sambata pe strazile din Seul pentru a protesta fața de planul controversat al Japoniei de a elibera apele reziduale de la centrala nucleara Fukushima in Oceanul Pacific.

- Impactul deversarii in ocean al apelor reziduale de la centrala nucleara Fukushima va fi neglijabil, arata un raport prezentat marti la Tokyo de directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi.

