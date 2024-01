Relația dintre China și Taiwan este extrem de tensionata. Beijingul amenința ca va invada statul insular democratic. Semnele indica un razboi inevitabil in 2024, crede editorialistul germano-american Alexander Gorlach, citat de Deutsche Welle . S-a auzit zanganit de arme, in discursul de Anul Nou al conducatorului Chinei Xi Jinping : cu siguranța, a spus președintele, Taiwanul va fi ”reunificat” cu Republica Populara . Xi nu a dat un termen limita, dar in anul care incepe am putea vedea deja armata chineza atacand insula democrata. Vor fi alegeri acolo, chiar pe 13 ianuarie, iar mass-media de…