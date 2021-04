Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de inventariere a bunurilor Casei de Cultura a Sindicatelor este la un pas de finalizare. Pana in momentul de fata au fost inventariate obiectele de mobilier in proportie de 97%, in ciuda faptului ca foarte multe procese ce au ca obiect pat...

- In spațiul public au aparut imagini impresionante din timpul ceremoniei de sfintire a bucatelor cu ocazia Pastelui Catolic. La Miercurea Ciuc oamenii au celebrat Paștele in condiții speciale, cu respectarea normelor sanitare de protecție. Paștele Catolic sarbatorit in Miercurea Ciuc (sursa: Facebook…

- Președintele Consiliului Județean Botoșani, in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare, convoaca Consiliul Judetean in sedinta…

- Orchestra Populara "Rapsozii Botosanilor" va sustine, duminica, 7 martie, un concert special dedicat Zilei internationale a femeii, a anuntat managerul Dan Dobos. Potrivit acestuia, spectacolul intitulat "O floare, un zambet, un cantec! Pentru tine femeie" va avea loc in sala de spectacole a Casei de…

- Fundatia Casa de Cultura si CNSLR Fratia se bat in continuare pentru administrarea Casei de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu. Reprezentantii ambelor parti sustin ca sunt proprietarii cladirii. Ieri un lichidatorul judiciar Emanoil Ciobanu, angaja...

- Daca ai probleme cu autoritatile locale, Gorj TV te ajuta sa gasesti solutia. Suna la 0353-806.660 sau vino la sediul televiziunii din Targu Jiu, str. Traian, nr. 5 (Casa de Cultura a Sindicatelor) si spune ce probleme ai! Intrebare: Cum pot sa...

- Persoanele private de libertate din Penitenciarul Targu Jiu se pot califica in acest an in mai multe meserii prin intermediul cursurilor sustinute de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj. In functie de optiunile si aptitudinile lor, d...

- Daca ai probleme cu autoritatile locale, Gorj TV te ajuta sa gasesti solutia. Suna la 0353-806.660 sau vino la sediul televiziunii din Targu Jiu, str. Traian, nr. 5 (Casa de Cultura a Sindicatelor) si spune ce probleme ai! Ion Nastasoiu din Jupane...