Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a anunțat astazi ca deținuții tratați de Covid la Spitalul Penitenciar Jilava vor fi monitorizați, dupa externare, in cadrul penitenciarelor din Ploiești și Timișoara. „Avand in vedere evoluția situației epidemiologice pe plan național și evaluarea modalitații optime de gestionare a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul persoanelor custodiate, […]