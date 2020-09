Deținuți de la Penitenciarul-Spital Rahova, depistați cu coronavirus Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța ca mai mulți deținuți de la Penitenciarul-Spital București-Jilava au fost depistați cu coronavirus. Cele patru personae private de libertate care au fost diagnosticate cu Covid-19 nu prezinta simptomatologie. „Pentru prevenirea oricaror situatii de risc, administratia locului de detinere a intreprins demersuri de testare a tuturor persoanelor private de libertate internate in unitatea penitenciar-spital, rezultatele obținute fiind negative. Penitenciarul-Spital București-Jilava asigura conduita terapeutica in cazurile date, fiind unitatea sistemului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta a inregistrat recent noi cazuri de Covid-19 și are de asemenea un numar crescut de noi pacienti admisi la reanimare. In acest context, in care numarul de noi bolnavi creste ingrijorator de la o zi la alta, un grup de șase medici francezi a publicat un apel in Le Journal du Dimanche. Medicii le…

- Septimiu Crișan, candidatul USR- PLUS pentru primaria comunei Poieni, județul Cluj, a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Candidatul USR a anunțat ca iși va continua campania pentru alegerile locale in mediul online. „Din pacate o sa trebuiasca sa ne oprim activitatea de campanie fizica,…

- Mihai Rotaru, finantator, Sorin Cartu, presedinte, Marcel Popescu, manager general, și Ovidiu Costeșin,managerul executiv, au fost depistati pozitiv. Pana acum, de la Universitatea Craiova au mai avut coronavirus antrenorul principal Cristiano Bergodi, secundul Gigi Ciurea, team-managerul Lucian…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor informeaza ca la 25 august 2020 in cadrul sistemului penitenciar sint inregistrate in rindul persoanelor private de libertate 20 cazuri active de Covid-19 și 14 cazuri aflate la etapa de recuperare. Persoanele private de libertate a caror teste au fost confirmate…

- Politistul de penitenciare nu a interactionat cu persoane private de libertate.Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca un angajat al Penitenciarului Bucuresti Jilava a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS CoV 2. Acesta a exercitat atributii de serviciu in sectorul administrativ,…

- Un alt angajat al Penitenciarului Codlea a fost confirmat cu SARS-CoV-2, a anuntat, miercuri seara, Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), potrivit News.ro. Potrivit ANP, politistul nu a intrat in contact cu detinutii. „Va informam ca un angajat al Penitenciarului Codlea a fost confirmat pozitiv…

- Un angajat al Penitenciarului-Spital Bucuresti-Rahova a fost confirmat cu noul coronavirus. ”Va informam ca un angajat al Penitenciarului-Spital Bucuresti-Rahova a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Politistul de penitenciare este asimptomatic. Acesta a exercitat atributii…

- bull; Potrivit autoritatilor, angajatul este asimptomaticUn angajat al Penitenciarului Spital Bucuresti Rahova a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS CoV 2. Informatia a fost facuta publica de Administratia Nationala a Penitenciarelor, care a precizat ca politistul este asimptomatic.Iata…