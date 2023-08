Stiri pe aceeasi tema

- "Detinerea de arme nucleare este astazi singurul raspuns posibil la unele dintre amenintarile externe semnificative la adresa securitatii tarii noastre”, a spus Lavrov intr-un interviu pentru publicatia de stat Afaceri Internationale, dedicata problemelor de politica externa, diplomatiei si securitatii…

- Ministrul de externe Serghei Lavrov a afirmat ca detinerea de arme nucleare protejeaza Rusia in fata amenintarilor de securitate, iar Moscova continua sa reaminteasca Occidentului despre riscuri pentru a preveni un conflict intre puterile nucleare, informeaza Reuters.

- O parte dintre angajații ambasadei Federației Ruse la Chișinau nu se ocupau cu diplomația, ci aveau alte misiuni speciale, spune expertul Anatol Țaranu, potrivit caruia Rusia are un comportament sfidator in raport cu Republica Moldova, iar instituirea paritații diplomatice este un gest potrivit din…

- Noul val de regenerabile, gazele naturale din Marea Neagra și listarea Hidroelectrica au generat un val de entuziasm in privința perspectivelor Romaniei in domeniul energiei – și au mascat multe probleme nerezolvate. Cosmin Pacuraru, expert in domeniul...

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat duminica aceasta ca liderii NATO ar trebui sa discute la summitul lor de saptamana viitoare situatia centralei nucleare ucrainene Zaporojie, transmite Reuters.

- Desfașurarea de catre Rusia a armelor nucleare tactice in Belarus nu este limitata in timp, a declarat luni, 19 iunie, un diplomat rus de rang inalt, citat de agenția rusa de stat TASS. Rusia a anunțat in luna martie ca desfașoara arme nucleare tactice in Belaru s, un aliat apropiat care a oferit sprijin…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni ca avioanele de lupta F-16 construite in SUA pot "gazdui" arme nucleare si a avertizat ca furnizarea lor Kievului va determina o escaladare a conflictului, informeaza Reuters."Trebuie sa tinem cont de faptul ca una dintre modificarile F-16 permite…

- Rusia a calificat duminica drept un "spectacol de propaganda" prezenta presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la summitul G-7, relateaza AFP, citand un comunicat al Ministerului rus de Externe, anunța Agerpres. CITESTE SI Dacian Ciolos susține protestele din educație: E timpul sa nu ne mai…