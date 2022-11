Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au postat sambata seara o fotografie care a devenit virala in online, adunand milioane de like-uri. Dar un detaliu genial a fost descoperit dupa publicarea imaginii. Cei doi mai fotbaliști, rivali de-a lungul carierei, au postat simultan o imagine in care joaca șah impreuna pe o geanta și iși planuiesc urmatoarele mutari. Este insoțita de mesajul: „Victoria sta in minte”. O campanie publicitara pentru celebra firma Louis Vuitton. Dupa publicarea fotografiei, a fost analizata tabla de șah pentru a vedea cine ar caștiga duelul dintre cei doi mari fotbaliști. Raspunsul?…