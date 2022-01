Cercetatorii chinezi construiesc o Luna artificiala in cadrul unui centru de cercetare pentru o serie de experimente in conditii de gravitatie redusa, bazata pe magnetism – dupa cum au transmis specialiștii din China. Potrivit Live Science , aceasta facilitate, ce urmeaza sa fie inaugurata oficial in cursul acestui an, va folosi campuri magnetice puternice in cadrul unei camere de vid cu diametrul de 60 de centimetri pentru a „anula” gravitatia. Cercetatorii s-au inspirat dintr-un experiment mai vechi in care au fost folositi magneti pentru a face sa leviteze o broasca. Li Ruilin, inginer la Universitatea…