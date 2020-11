Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va acorda tot suportul necesar CEC ca in turul doi al alegerilor prezidențiale peste hotarele țarii sa fie deschise același numar de secții de votare ca și in data de 1 noiembrie. Premierul Ion Chicu a declarat ca vor fi purtate negocieri cu guvernele țarilor gazda, astfel ca la 15 noiembrie…

- Conform rezultatelor preliminare prezentate in tabelul online de la Comisia Electorala Centrala, in turul doi se vor duela Maia Sandu și Igor Dodon. Diferența de voturi intre cei doi este, la prelucrarea a 99,63% din procese verbale, de circa 45 de mii de voturi. SANDU MAIA - 35.94% (482547)…

- Secția de votare deschisa in orașul Baku din Azerbaidjan, pentru alegerea președintelui Republicii Moldova, va activa conform unui program special. Alegatorii iși vor putea exercita dreptul la vot intre orele 07.00 și 18.00. O hotarire in acest sens a fost aprobata, simbata, de Comisia Electorala Centrala,…

- Comisia Electorala Centrala interzice organizarea transportarii alegatorilor la secțiile de votare, in ziua alegerilor. Totodata, la 1 noiembrie, pe parcursul votarii, adica in intervalul orelor 7:00 - 21:00 pe intreg teritoriul țarii va fi interzisa circulația autovehiculelor cu un numar de locuri…

- Transportarea alegatorilor organizat la secțiile de votare in cadrul alegerilor prezidențiale, care se vor desfașura in 12 zile, este interzisa, potrivit unei decizii aprobate astazi de catre Comisia Electorala Centrala.

- Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buica, s-a deplasat astazi, 11 octombrie 2020, la secțiile de votare din comuna Balaci, județul Teleorman, unde sunt organizate alegeri pentru funcția de primar potrivit balotajului ȋnregistrat ȋn urma procesului electoral…

- Alegerile prezidențiale din acest an a fost stabilite pentru ziua de 1 noiembrie, dar in cazul in care va exista și cel de-al doilea tur, alegatorii vor merge la secțiile de vot și pe data de 15 noiembrie. © REUTERS / Gleb GaranichEtapele de desfașurare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca in data de 21 septembrie, ora 23:59, ora Romaniei, a expirat perioada in care cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii s-au putut inregistra pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul…