Detalii neștiute din viața intimă a Eugeniei Șerban. „Unii dintre bărbați au înțeles, alții nu” Eugenia Șerban a traversat de-a lungul vieții sale multe momente de fericire, dar și unele de tristețe. A fost dezamagita in dragoste, lucru pe care nu se ferește sa-l recunoasca. A trecut și printr-un divorț dureros. Eugenia Șerban, actrița care a invins cancerul la 51 de ani , a povestit ca atunci cand s-a desparțit de fostul ei soț, de tatal copilului ei, ea inca il iubea pe barbatul care i-a fost alaturi mulți ani de zile. „Atunci cand am divorțat de tatal copilului meu, am divorțat iubind. Eu il iubeam, dar in momentul in care iți dai seama ca nu poți sa ai un drum comun, indiferent de cat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

