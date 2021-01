Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea USR, Diana Șoșoaca și un grup de membri ai AUR au mers, joi seara, in fața locuinței actorului Bogdan Stanoevici, care a decedat saptamana aceasta din cauza unor complicații pe care le-a avut in urma infectarii cu coronavirus. Șoșoaca a fost alungata din fața casei lui Bogdan Stanoevici chiar…

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a starnit furia vecinilor lui Bogdan Stanoevici dupa ce a adus in fata blocului in care a locuit actorul mai multi membri ai AUR si un preot pentru a-i face o „slujba”. Sosoaca a venit in fata blocului in care a locuit Bogdan Stanoevici, pe bulevardul Lascar Catargiu, alaturi…

- „E o epidemie mai mult sau mai puțin forțata, mai mult sau mai puțin inventata – nu discutam acum. Eu sunt vaccinat cu toate vaccinurile facute pana acum… dar asta nu este un vaccin! E un ser, sa-i spunem… nu știu, putem inventa cuvinte ca sa le punem cumva in dicționar in dreptul lui. Este un ser modificator…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca trebuie sa poarte masca in Parlament, deoarece adeverința pe care a prezentat-o și prin care era exceptata de la purtarea maștii a fost emisa de medicul de familie și nu de medicul de medicina muncii de la Senat, a spus la Digi24 Iulia Scantei (PNL), președinta comisiei…

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a anunțat, sambata seara, intr-un live pe Facebook, ca a primit informații potrivit carora cineva dorește sa o „interneze cu forța in spital”. "Este foarte clar ca se pune la cale infectarea mea cu Covid pentru ca vor avea viața grea cu mine in Parlament”, a spus senatoarea…

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a relatat, luni seara, intr-un live pe Facebook cum si-a dat jos masca in fata presedintelui Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, sustinand ca „am continuat sa ma uit puternic in ochii presedintelui”. Ea a mai anuntat ca le face plangeri penale consilierilor din Administratia…

- Avocata Diana Șoșoanca a povestit pe larg, pe Facebook, cum și-a dat ea jos masca chiar in fața președintelui Iohannis."Am facut un lucru prin care am dat un semnal domnului presedinte, de fapt Institutiei Prezidentiale. Deci eu nu am tinut masca decat pe gura, in rest am respirat normal. M-am uitat…

- Traian Basescu critica dur, într-o postare pe Facebook, modul în care președintele și premierul au gestionat epidemia de Covid-19 în România, fostul președinte afirmând ca ”acum s-a ajuns la limita, sistemul sanitar a început sa fie depasit”.Basescu…